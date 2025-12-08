الإثنين 2025-12-08 04:36 م

الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب زهير محمد الخشمان
الإثنين، 08-12-2025 03:57 م
الوكيل الإخباري-   في واحدة من أكثر لحظات جلسة مناقشة موازنة 2026 تأثيرًا، قدّم رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي الكابتن زهير محمد الخشمان مداخلة إنسانية لامست قلوب النواب قبل ملفاتهم والمواطنين، حين نقل نبض المواطن بعيدًا عن لغة الأرقام والرسوم البيانية.اضافة اعلان


الخشمان:

"المواطن ما بسأل عن العجز ولا الناتج المحلي… بسأل: ليش ابني بيمشي 3 كيلومتر عالمدرسة؟ وليش المريض بقطع 90 كيلومتر حتى يلاقي مستشفى؟"

واستعرض مثالًا من الحلابات، حيث يضطر أطفال لإجتياز ثلاثة كيلومترات سيرًا في البرد والحر للوصول إلى مدرسة أخرى، لأن مدرستهم الأصلية تقع على أراضي مرهونة للضمان، ولا يمكن لوزارة التربية البناء أو التوسعة قبل حلّ الوضع التنظيمي.

ثم انتقل إلى الصفاوي، منطقة يسكنها نحو 7 آلاف مواطن، لكنها بلا مستشفى قريب، ويقطن أهلها على بعد 90 كيلومترًا من أقرب مركز طبي قادر على استقبال الحالات الحرجة، بينما يعاني المركز المحلي من نقص الكادر والتجهيزات.

وقال الخشمان بحدة ومسؤولية:

"هاي مش تفاصيل… هاي أرواح. وهذا ما بدّه موازنة، بدّه قرار."

وأضاف:

"في وزراء مش عارفين أصلًا إن الصفاوي موجودة على الخريطة… وهاي مشكلة أكبر من الأرقام."

وختم رسالته بجملة دوّت تحت القبة:

"أنا بحكي هالحكي لابرّي ذمتي أمام الله… والأمانة برقبة كل مسؤول. اللي بخاف من الحقيقة ما بقدر يخدم وطن."

المداخلة الإنسانية للخشمان تحولت إلى محور نقاش داخل القبة وخارجها، بعدما أعادت توجيه الضوء نحو ملف العدالة في الخدمات الأساسية للمناطق المهمشة، مؤكدة أن التنمية لا تُقاس فقط بالأرقام… بل حين يشعر المواطن أن الدولة أقرب إليه من الطريق والمستشفى والمدرسة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها

أخبار محلية ضبط 7 مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"

الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

أخبار محلية الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الكردي

أخبار محلية العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

لل

المرأة والجمال خل التفاح للتنحيف

لللل

المرأة والجمال هذه أفضل الحلول لتساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد



 






الأكثر مشاهدة