الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر

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الوكيل الإخباري- قال رئيس كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية النيابية الكابتن زهير الخشمان إنه يجب على الحكومة تفعيل دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل أكبر لمراقبة المال العام. اضافة اعلان





وأضاف الخشمان خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 – 2023 أنه يجب على الحكومة تفعيل دور الرقابة الداخلية في الحكومة من أجل أن تكون ذراع مساند لديوان المحاسبة.



كما اثنى على دور الذي يقوم به ديوان المحاسبة من رقابة على اداء الحكومة ودور اللجنة المالية النيابية في مخرجاتها الرقابية على تقرير الديوان وتوصياتها.