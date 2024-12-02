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الخشمان يدعو الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية و"أردنة" الوظائف

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة
الإثنين، 02-12-2024 11:25 ص
الوكيل الإخباري- دعا النائب زهير الخشمان حكومة الدكتور جعفر حسان إلى العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.اضافة اعلان


وقال الخشمان اليوم الاثنين، خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إنه يجب العمل أيضا على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة.

وأضاف أن التحديات التي تواجهها الحكومة في هذه المرحلة الحرجة كبيرة، في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة والتي ورثتها عن الحكومة السابقة من عجز في الموازنة بسبب غياب التخطيط وسوء الإدارة.

وأشار الخشمان إلى أن الشعب الأردني ينتظر من الحكومة خطوات جريئة وقرارات عملية تنهي دوامة العجز وتضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.

كما دعا أيضا إلى إغلاق جزء كبير من الوظائف وحصرها على الأردنيين (أردنة الوظائف) في ظل ارتفاع نسبة البطالة عند احتساب غير المشمولين بالضمان إلى 45%، لافتا إلى أن البطالة تؤثر على الاقتصاد والاستقرار وتؤدي إلى ارتفاع المديونية.
 
gnews

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