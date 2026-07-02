الخميس 2026-07-02 04:55 م

الخشمان يفتح ملف “مخزون ديوان الخدمة”: لا يجوز أن يُعاقَب المواطن على سنوات انتظاره

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
 
الخميس، 02-07-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   وجّه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير أصحاب طلبات التوظيف المدرجين ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة.

وأكد الخشمان أن تحديث الإدارة العامة يجب أن يقوم على العدالة لا على إقصاء من انتظروا سنوات ضمن نظام رسمي، مشددًا على أن أصحاب الطلبات القديمة لا يجوز أن يجدوا أنفسهم خارج المنافسة بسبب شروط جديدة تتعلق بالعمر أو الخبرة أو كشف الضمان الاجتماعي.

وطالب الخشمان الحكومة بالكشف عن الأعداد الدقيقة لأصحاب الطلبات القديمة، وأعداد من تم تعيينهم فعليًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، ومدى الالتزام بنسب التعيين المعلنة من المخزون، داعيًا إلى نشر تقرير واضح يعزز الشفافية والرقابة البرلمانية.

وشدد الخشمان على ضرورة وضع آلية إنصاف انتقالية تحفظ حق من طال انتظارهم، سواء عبر منح نقاط لأقدمية الطلب، أو وزن خاص لمدة الانتظار، أو استثناءات مدروسة من بعض الشروط، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا ينجح إذا بدأ بإسقاط حق المنتظرين.

اضافة اعلان

 


Image1_720262163555799189849.jpg
Image2_720262163555799189849.jpg
Image3_720262163555799189849.jpg
Image4_720262163555799189849.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل اجتماع وزاري يبحث المخططات الشمولية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف “مخزون ديوان الخدمة”: لا يجوز أن يُعاقَب المواطن على سنوات انتظاره

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

ب

أخبار محلية رؤية عمّان لإعادة التدوير تطلق منظومة ذكية لاستقبال شكاوى المواطنين

ب

أخبار محلية "الأمن السيبراني" يخرج الفوج الـ11 من معسكر نشامى السايبر

ل

عربي ودولي إسرائيل.. استيطان جديد يربط القدس بتل أبيب قبل الانتخابات

ل

كأس العالم أول تمرد بعد المونديال.. نجم السنغال يرفض اللعب تحت قيادة المدرب

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما علي العزايزة، وذلك في التقرير الفني الرسمي الصادر عن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما. ووضع التقرير العزايزة ضمن قائمة أب

كأس العالم الاتحاد الآسيوي يضع لاعب المنتخب الوطني العزايزة ضمن أبرز المواهب الصاعدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 