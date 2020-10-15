الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بقبول استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان

قرار هام من التعليم العالي

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

إغلاق نفق السابع اليوم

حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم

بلدية إربد تزيل دعايات انتخابية مخالفة

توزيع 130 طردا خيريا على عائلات متضررة من كورونا

وزير الصحة يُطلق تحذيراً هاماً للاردنيين

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل

لجنة الأوبئة تحذر الأردنيين




الخميس، 15-10-2020 03:12 م

الخصاونة: الحكومة حريصة على نجاح الانتخابات

10202015112036639298509


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، دعم وإسناد الحكومة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على المستوى الذي يطمح له جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان

وقال الخصاونة، خلال زيارة تفقدية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، "إن الملك أكد على ضرورة وضع جميع الإمكانيات التي تمكن الهيئة من الإشراف على كافة الإجراءات وصولا للانتخابات العامة يوم الاقتراع تحت تصرفها".


وشدد رئيس الوزراء على "الاحترام المقدس لاستقلال الهيئة المستقلة للانتخاب وقانونها ودعمها بالإمكانيات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الحكومية كافة لإنجاح العملية الانتخابية من اليوم حتى يوم الاقتراع والأخذ بعين الاعتبار لأن تكون هذه العملية نزيهة وشفافة وعادلة".


ودعا الأجهزة الحكومية المختلفة إلى توفير السبل الممكنة لتوفير الحماية الصحية من جائحة فيروس كورونا المستجد للمرشحين وأنصارهم وللمقترعين وللكوادر التي تقوم بالإشراف على عملية الاقتراع والتسهيل والتيسير فيما يتعلق بالآليات المتبعة لضمان السلامة العامة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A3185

النائب السابق ديما طهبوب تعلن إصابتها بكورونا

1596566264743

هل ستتأثر القوائم الانتخابية بانسحاب أحد المترشحين ؟

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

راصد: 20 دائرة انتخابية شهدت تزايداً في أعداد المترشحين

49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

شاهد ..آلية الاقتراع في الانتخابات النيابية وسط أزمة كورونا

235631-457856215

الكلالدة: مشاركة المرأة في الانتخابات زادت

235631-457856215

راصد: 1684 مترشحا للانتخابات منهم 365 سيدة

أخبار متعلقة
1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

راصد: 20 دائرة انتخابية شهدت تزايداً في أعداد المترشحين

49735183_1221416361316792_4785306455005724672_o

شاهد ..آلية الاقتراع في الانتخابات النيابية وسط أزمة كورونا

235631-457856215

الكلالدة: مشاركة المرأة في الانتخابات زادت

235631-457856215

راصد: 1684 مترشحا للانتخابات منهم 365 سيدة

235631-457856215

الإعلان عن شروط وتعليمات الحملات الانتخابية

920182712367417852225

المعايطة يدعو الشباب للتوجه إلى صناديق الاقتراع