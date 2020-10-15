الخصاونة: الحكومة حريصة على نجاح الانتخابات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، دعم وإسناد الحكومة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على المستوى الذي يطمح له جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وقال الخصاونة، خلال زيارة تفقدية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، "إن الملك أكد على ضرورة وضع جميع الإمكانيات التي تمكن الهيئة من الإشراف على كافة الإجراءات وصولا للانتخابات العامة يوم الاقتراع تحت تصرفها".



وشدد رئيس الوزراء على "الاحترام المقدس لاستقلال الهيئة المستقلة للانتخاب وقانونها ودعمها بالإمكانيات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الحكومية كافة لإنجاح العملية الانتخابية من اليوم حتى يوم الاقتراع والأخذ بعين الاعتبار لأن تكون هذه العملية نزيهة وشفافة وعادلة".



ودعا الأجهزة الحكومية المختلفة إلى توفير السبل الممكنة لتوفير الحماية الصحية من جائحة فيروس كورونا المستجد للمرشحين وأنصارهم وللمقترعين وللكوادر التي تقوم بالإشراف على عملية الاقتراع والتسهيل والتيسير فيما يتعلق بالآليات المتبعة لضمان السلامة العامة".



