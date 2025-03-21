الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود دبلوماسية مكوكية ليؤكد على المواقف الثابتة ويشحذ همم العالم والقوى السياسية الفاعلة للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

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وأكد الخصاونة خلال استضافته على الجزيرة مباشر، أن الزيارات الملكية للدول تؤكد أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة، هو إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني ضمن قرارات الشرعية الدولية.



وتابع، أن القمة العربية التي عقدت في القاهرة جاءت لتشكل موقفًا عربيًا موحدًا والرفض المطلق لإنهاء الصراع على حساب الأردن ومصر، وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، لافتًا إلى أن الصراع ليس بجديد على المنطقة وقد سمعنا مرارًا وتكرارًا عن الحلول غير المرحب بها على كافة المستويات.



وجدد الخصاونة التأكيد على الثوابت الوطنية الأردنية النابعة من الإيمان المطلق من القيادة والشعب والحكومة التي تعبر عن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره كباقي دول العالم، إلا أن ما يجري في غزة هو انتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية ونسفت بنود اتفاق الهدنة.



وقال، إن الأردن بقيادة جلالة الملك يستثمر علاقاته مع القوى السياسية لنصرة أهلنا في فلسطين وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية والدفع بضرورة أن ينعم الشرق الأوسط بالاستقرار.