الخصاونة: موقفنا ثابت وراسخ ونقف خلف القيادة الهاشمية

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الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، إن أي محاولة لتهجير أبناء قطاع غزة أو الضفة الغربية هي تهديد لسيادة الأردن وجمهورية مصر الشقيقة، مؤكداً أنها محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة. اضافة اعلان





جاء حديث الخصاونة خلال لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر أمس الاثنين، حيث وصف التصريحات التي أُطلقت في هذا الإطار بأنها خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.



وأضاف الخصاونة أن مثل هذه التصريحات تعد اعتداءً على الميثاق العالمي الذي ينص على حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه وحقه في الحياة على أرضه.



وأكد الخصاونة أنه لا يمكن إنهاء الصراع إلا بحل الدولتين، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب وتبعاتها، مشدداً على أن للفلسطينيين حق العيش الكريم بأمان وسلام.



وشدد الخصاونة على أن الموقف الأردني ثابت ولن يتغير، فصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أكد ذلك أكثر من مرة باللاءات الثلاث التي نعتبرها ثوابت وطنية راسخة وغير قابلة للتأويل.



وقال إن الموقف الأردني واضح ورافض للتهجير، بغض النظر عن كونه دائماً أم مؤقتاً.



وختم الخصاونة بالقول إن موقف مجلس النواب ينسجم مع موقف الدولة بالرفض المطلق لأي انتهاك، وأننا نقف خلف القيادة الهاشمية، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.





