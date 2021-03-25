الخصاونة يؤكد على التنسيق بين الحكومة ومجلس الأعيان

الوكيل الإخباري -عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا اليوم الخميس في مكتب رئيس مجلس الأعيان جرى خلاله تأكيد حرصهما على إدامة التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بتكاملية لخدمة الوطن والمواطن .

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وأكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان الحرص على إدامة قنوات التعاون والتكاملية بين الحكومة ومجلس الأعيان لخدمة الوطن والمواطن وفي إطار المحددات الدستورية لعمل السلطتين .



ولفت رئيس مجلس الأعيان الالتزام بالرؤى الملكية السامية بتنمية وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية وإطلاق حوار وطني للتوصل إلى توافقات بشأنها .



وقال الفايز، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإصلاح الشامل وتعزيز دور الإدارة العامة والنهوض بها .



وقال رئيس مجلس الأعيان، إنه تم بحث الحالة الوبائية الراهنة وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطن من خطورة وباء كورونا، وذلك بالتوازي مع أهمية أن تراعي الإجراءات الحكومية إدامة النشاط الاقتصادي وعدم التأثير على حياة المواطنين المعيشية .



من جهته، أشار رئيس الوزراء الحاجة إلى تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بحيث تتواكب هذه التشريعات مع روح العصر وتلبية آمال وتطلعات المواطنين، لافتا إلى الحوارات التي سيتم إطلاقها مع القوى الفاعلة في المجتمع بشأن هذه التشريعات لغايات تطويرها وأهمها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية على أن تكون هناك مخرجات واضحة تلبي تطلعات الجميع .



وأطلع رئيس الوزراء ، رئيس مجلس الأعيان على تطورات الحالة الوبائية في المملكة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا مؤكدا على مسؤولية الجميع في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا .



