الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

الوكيل الإخباري - يواصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، لقاء كتل نيابية ضمن مشاورات البيان الوزاري، حيث يلتقي كتلتي العزم والمسيرة، وعدد من النواب المستقلين.

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وتلتقي لجنة الزراعة والمياه والبادية، في مجلس النواب الاثنين، ممثلي القطاع الزراعي والمائي وممثلين عن البادية لمناقشة المعيقات التي تواجههم، للبحث في سبل حلها.



وتجتمع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الاثنين، لانتخاب رئيس ومقرّر لها.

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