الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء باردة نسبيا .. الإثنين

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

الامن العام : القبض على لص اسطوانات الغاز

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

عبيدات: القانون يجيز جعل مطعوم كورونا اجبارياً

لبنان: 10 وفيات و 2870 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 193 وفاة و 9877 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين، 04-01-2021 08:30 ص

إضافة إلى نواب مستقلين

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

5d1caa59-ec13-47da-8254-21fa5690bd7a
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - يواصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، لقاء كتل نيابية ضمن مشاورات البيان الوزاري، حيث يلتقي كتلتي العزم والمسيرة، وعدد من النواب المستقلين.

اضافة اعلان

وتلتقي لجنة الزراعة والمياه والبادية، في مجلس النواب الاثنين، ممثلي القطاع الزراعي والمائي وممثلين عن البادية لمناقشة المعيقات التي تواجههم، للبحث في سبل حلها.


وتجتمع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الاثنين، لانتخاب رئيس ومقرّر لها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
33e86412-c5b2-4f7e-a159-92fb15e2f70b

الطاقة النيابية تؤكد أهمية الرقابة الفاعلة على القطاع

1120201111457718152608

الدغمي: لا يوجد لدينا سلاح سوى الكلام

4df0d21a-2a52-44b4-b16c-4a6e4658db00

جدل نيابي بسبب مدة الرد على البيان الوزاري

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

تطورات فتح القطاعات المتوقفة وتأجيل القروض

c82d45a0-1ab0-44ae-95b7-f9652ba2d9f5

5 لجان نيابية تجتمع اليوم - أسماء

f0b1120c-cbb0-46dd-a92f-0fbd09e2c5d1

الحكومة تتقدم بطلب الثقة من النواب اليوم

أخبار متعلقة
1607958439967

رئيس مجلس النواب يستقبل الخصاونة

1607877574027

رئيس مجلس النواب ينعى العين الاسبق طاهر حكمت

مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يبدي امتعاضه من بعض النواب !

81bd7b3a7f186e436980ffe5f63564cf

النائب هيثم الزيادين نائبا ثانيا لرئيس النواب

67780323_2165298066932634_3131505056885506048_n

العودات: الأردن بحاجة إلى مراجعة صادقة

7d2dc87e-b815-4b32-8be7-4e20fdbbb112

نواب يعيدون تكرار القسم الدستوري .. لهذا السبب !