الخضير ترعى انطلاق "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم، تحت رعاية رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب فليحة الخضير، في قاعة بلدية أم الرصاص، فعاليات "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، وحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وأجهزة أمنية وفعاليات مجتمعية في القضاء.





وأكدت الخضير، في كلمة ألقتها خلال حفل الافتتاح، دعمها للمبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الأردنية وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، مشيدةً بمستوى الفعاليات التي يتضمنها المهرجان.



وقالت إن لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية تعمل على تطوير السياسات والتشريعات التي توفر بيئة عمل محفزة للمرأة، بما يسهم في تمكينها وإطلاق طاقاتها الإبداعية، ودعم توجهها نحو ريادة الأعمال.



بدوره، قال رئيس لجنة بلدية أم الرصاص، عادل الجنادبة، إن البلدية حريصة على تنظيم ورعاية الفعاليات النوعية التي تخدم المجتمع المحلي، وتوفر منصات لعرض إبداعات ومنتجات أبناء المنطقة، مثمنًا حجم ونوعية المشاركات في المهرجان.



من جانبها، أعربت رئيسة منتدى سيدات عمان الثقافي (الراعي الرسمي للمهرجان)، إيمان ملحس، عن تقديرها لجهود بلدية أم الرصاص في تنظيم هذا الحدث، مؤكدةً أن مثل هذه المبادرات تشكل ركيزة مهمة لإبراز طاقات المرأة الأردنية وتعزيز حضورها في المجالات الاقتصادية والثقافية.



وتضمن حفل الافتتاح فقرة شعرية قدمتها الطالبة جود الدريعي من مدرسة رجم فهيد، فيما أدار الفعاليات مدير الإعلام والعلاقات العامة في البلدية الدكتور هوازن السلايطة.



ويأتي تنظيم المهرجان ضمن جهود بلدية أم الرصاص لدعم المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، حيث يشتمل على بازار متنوع للمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية، إلى جانب فعاليات ترفيهية وألعاب مخصصة للأطفال، في أجواء تفاعلية تستهدف العائلات.







