 
الأربعاء 2025-02-12 12:12 م
 

الخلايلة إلى كل المشككين بمواقف الأردن: اسكتوا

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علي الخلايلة
الأربعاء، 12-02-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري- دعا النائب علي الخلايلة كل مشكك في مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى السكوت والتوقف عن مهاجمة الأردن.اضافة اعلان


وقال الخلايلة خلال جلسة نيابية، اليوم الأربعاء، إن الملك كان واضحا بموقفه الثابت ضد التهجير ورفض توطين اللاجئين في الأردن، وموقفه لم يتبدل ولم يتغير لا أمام العالم ولا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن الأردن تخطى كل المؤامرات وكل الأحقاد وكل الصعاب بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، والموقف الحالي سيتخطاه الأردن بفضل قوته والتفاف الشعب حول قيادته.

وشدد الخلايلة على أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وأن الأردنيون يرفضون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، وأن المملكة تدعم حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
 
gnews

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