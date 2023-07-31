الخلايلة: الأردن داعم بقوة لاستقرار العراق

الوكيل الإخباري - أجرى الوفد النيابي الأردني، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور احمد الخلايلة، في بغداد اليوم الاثنين، لقاء مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور شاخوان عبدالله، وكذلك لقاءات مع لجان نيابية عراقية، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

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وأكد الخلايلة والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي أهمية تنسيق العلاقات البرلمانية وتفعيل لجان الأخوة والصداقة تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما التقى الوفد النيابي لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، برئاسة النائب الدكتور عدنان الجحيشي.



وأكد الخلايلة أن العراق والأردن يعانيان من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في الأردن في حرب ضد تجار ومروجي المخدرات، خاصة في شمال البلاد التي يوجد فيها منظمات لتجارة المخدرات تمتلك إمكانيات تقنية عالية في تعزيز تجارتها.



كما أكد استعداد الأردن لتعزيز التعاون المشترك مع العراق من أجل مكافحة المخدرات.



بدوره، أكد الجانب العراقي استعداد بلاده للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مكافحة المخدرات كونها تشكل خطرا على المجتمعات واستنزافا لاقتصاد في البلدين.



واتفق المجتمعون على المضي قدماً في تشريع القوانين التي تسهم في تطوير مجال مكافحة المخدرات في الأردن والعراق، مؤكدين عقد اجتماع آخر في في الأيام المقبلة من أجل دراسة الملاحظات والمقترحات والآراء لتضمينها في القوانين التي تعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.



من جهة ثانية، بحث الوفد النيابي الأردني مع لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، برئاسة النائب أحمد الكناني، العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وقال الخلايلة إن العراق لديه مكانة كبيرة عند الأردن، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات قوية ووطيدة.



وأضاف أن الحكومة الأردنية تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تنشيط الاستثمار، موضحاً أن الربط الكهربائي بين البلدين سيكتمل بعد نحو شهر من اليوم.



وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف الزيارات الثنائية بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب الأردني ولجانهما للوصول إلى اتفاقيات تخدم مصلحة البلدين.

كما التقى الوفد الأردني لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، برئاسة النائب ديلان غفور صالح.



وأكد الخلايلة أن العراق سند الأردن وظهره، مشيراً إلى أن نهج المملكة الأردنية الهاشمية عروبي وهمها الكبير يتمثل بتوحيد الدول العربية واكتسابها القوة.



وبين أن للعراق مكانة خاصة في نفوس الأردنيين، مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات ودعم العراق للأردن.



بدوره، أكد الجانب العراقي ضرورة العمل على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين وتقويتها بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن العراق داعم للأردن خاصة وأنه يمر بظروف اقتصادية صعبة مما يستدعي عدم التخلي عنه فهو تشكل أهمية للعراق وتربط البلدين علاقة تاريخية.



وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية- الأردنية، وتحقيق الزيارات الثنائية بينهما لتعزيز العلاقات من خلال عقد اتفاقيات تخدم مصلحة البلدين.



وعقد الوفد الأردني لقاء مع لجنة الاستثمار والتنمية العراقية، برئاسة النائب حسن الخفاجي.



وأكد الخلايلة دعم الحكومة الأردنية لنظيرتها العراقية من أجل الارتقاء بواقع البلاد، مشيراً إلى أن العراق صاحب فضل على جميع الدول العربية، لافتا الى ضرورة دعم استقطاب الشركات الأردنية للاستثمار في العراق من خلال التعاون مع مجلس النواب العراقي ولجنة الاستثمار والتنمية.



من جهته، أكد الجانب العراقي ضرورة تفعيل اللقاءات الثنائية بين الجانبين لتعزيز العلاقات وتوطيدها خدمة لصالح الشعبين العراقي والأردني.

كما التقى الوفد الأردني لجنة الأمن النيابية العراقية، برئاسة النائب عباس الزاملي.



وقال الخلايلة إن التجربة النيابية في العراق قد نضجت وأصبحت من أفضل الدول ذات النظام البرلماني، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التعاون المشترك بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب الأردني.



وأكد أن الأردن داعم بقوة استقرار العراق وهذا ما يؤكد عليه دائماً وأبداً جلالة الملك عبد الله الثاني بأن تدعم الحكومة الأردنية نظيرتها العراقية من أجل استقرار العراق كونه يصب في مصلحة البلدين.



بدوره، أكد الجانب العراقي ضرورة فتح مجالات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في الجانب العسكري والأمني، مشدداُ في الوقت ذاته على أهمية محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل الحكومتين العراقية والأردنية.



وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون تكثيف الزيارات بين الجانبين للوصول إلى اتفاقيات توقع بين البلدين وتسهم في توطيد العلاقة بينهما.