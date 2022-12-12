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الخلايلة: الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب لحل ملف النقل

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الإثنين، 12-12-2022 06:16 م

الخلايلة: الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب لحل ملف النقل

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، الاثنين، إنّ اللجنة النيابية الحكومية المشكلة لبحث حلول في ملف النقل ستصدر توصياتها "في فترة وجيزة جدا" على أرض الواقع، مؤكدا، أنه "سيتم الأخذ فيها من الحكومة".

وقدم مجلس النواب، الاثنين، للحكومة العديد من التوصيات لدعم قطاعات مختلفة، وفقا للخلايلة

وقال، لـ "المملكة"، إنّ "مجلس النواب قدم للحكومة توصيات، بتأجيل قروض البنوك، وتأجيل حبس المدين، وشبكة الأمان الاجتماعي (...)".

وبين، أن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيين أطلعوا النواب على جهود الحكومة لغاية الآن؛ لاحتواء إضرابات النقل "قبل تصاعدها أكثر من ذلك".

ولفت، إلى أن النواب "قدموا طروحاتهم وتوصياتهم للحكومة".

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