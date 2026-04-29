الأربعاء 2026-04-29 05:23 م

الخلايلة رئيسا لكتلة الميثاق الوطني النيابية

الأربعاء، 29-04-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري- انتخبت كتلة الميثاق الوطني النيابية، خلال اجتماع عقدته في المقر الرئيس لحزب الميثاق الوطني، النائب علي سالم الخلايلة رئيسا لها.اضافة اعلان


وأكد الخلايلة، عقب انتخابه، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا بين أعضاء الكتلة، مشددا على أهمية تطوير الأداء التشريعي والرقابي، والعمل على تبني مبادرات تعالج القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن الكتلة ستسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الكتل النيابية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطنين.

بدورهم، أعرب أعضاء الكتلة عن دعمهم الكامل لرئيسها الجديد، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، والاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة.
 
 


