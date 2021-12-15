الخلايلة رفضا لاتفاق إعلان النوايا: "الله يكسر خاطر اليهود"

الوكيل الإخباري - عبر النائب علي الخلايلة عن رفضه لاتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي وقعته الحكومة مؤخرا.

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وقال الخلايلة خلال جلسة نيابية، لمناقشة اتفاق النوايا، صباح الأربعاء، "الله يكسر خاطر اليهود".

وأضاف أن هناك صمت غير مبرر من قبل الحكومة على الاتفاقية.

ودعا الخلايلة النواب إلى العمل وفقا للدستور الأردني والصلاحيات التي منحها للنواب وخاصة في المادتين 33 و117 من الدستور.

وأوضح أن المعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة أي أموالا إضافية والتزامات أو فيها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.