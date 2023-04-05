الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

بعد أزمة تصريحاته في إثيوبيا.. وزير خارجية اليمن يتجه إلى مصر

الملك سلمان يوجه بشأن معونة شهر رمضان لهذه الفئة

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

السياحة : 1.47 مليون زائر للمملكة خلال العام الحالي

الكرملين يعلق على محاكمة ترامب

الزراعة: تسجل زيادة في معدل نمو القطاع 29% عام 2022

صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ دولية لإعادة الهدوء في قطاع غزة

ترامب: الدولار ينهار وهذه هزيمة غير مسبوقة في 200 عام

مطار دبي الدولي أكثر المطارات الدولية ازدحاما

الأربعاء، 05-04-2023 02:59 م

الخلايلة: مشروع الإصلاح السياسي جاء منسجما مع توجيهات الملك وملبياً لطموح الأردنيين

1680695462588


الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة أهمية تعزيز العناوين الرئيسة للمنظومة السياسية الحالية باعتبارها تمثل البيئة الناجعة القادرة على استيعاب الشباب والمرأة.

اضافة اعلان


وقال لدى لقائه بدار المجلس اليوم الأربعاء مجموعة من الشباب والشابات المشاركين بمشروع جسور الذي ينفذه مركز الثريا للدراسات، إن مشروع الإصلاح السياسي جاء منسجما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وملبياً الطموح الشعب الأردني الواعي لما هو آت.


وعرض جملة من العناوين الرئيسة التي نهض بها الأردن تجاه العديد من المجالات والأصعدة رغم إمكاناته المتواضعة، منها الإنجازات التشريعية التي حققها مجلس النواب تجاه منظومة الإصلاحات السياسية، ولا سيما التعديلات الدستورية وما تمخض عنها من قانوني الانتخاب والأحزاب ما يؤكد أن الأردن يتجه بقوة وإيمان مطلق بالتأسيس لبيئة سياسية فاعلة تقبل خلالها الرأي والرأي الآخر بما يخدم المصالح العليا للوطن.


ولفت الخلايلة إلى تعديلات النظام الداخلي التي أقرها المجلس أمس الثلاثاء، بالاتساق مع التعديلات الدستورية، واتجه منذ بدء دورته العادية الحالية إلى تعزيز بيته الداخلية بما يؤدي الوظيفة الأساس التي يضطلع بها النواب من تشريع ورقابة.


وأكد أهمية تعزيز الاستراتيجيات الإصلاحية الكفيلة برفد الإصلاح السياسي والاقتصادي معاً، ورفدها بإرادة جماعية حقيقية تفضي إلى حكومات ترتقي بالمسيرة الديمقراطية التي نطمح إليها.


ولفت إلى شكل المجلس القادم بوجود الأحزاب ودورها تجاه النهوض بالدور التشريعي والرقابي وبما يسهم بالتأسيس لحكومات برلمانية.


وقال النائب الدكتور علي الطراونة إن المجتمع الأردني مجتمع فتي مثقف وواع، ما يتطلب إيجاد صيغة مرنة وموضوعية مقبولة، لافتاً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الأول تجاه النهوض بخطاب سياسي متمكن من شأنه النهوض بالمرأة والشباب في مختلف المجالات.


وأشار إلى أن معظم التشريعات التي أقرها مجلس النواب ساهمت بتمكين المرأة، كما أن التعديلات التي أنجزها مجلس النواب في النظام الداخلي أمس لصالح المرأة البرلمانية، بالإضافة لما أنجز تجاه تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.


بدورها، بينت النائب أسماء الرواحنة أن المستوى الذي وصلت إليه المرأة الأردنية في مختلف المجالات والمواقع بفضل الإرادة الحية التي كانت الداعم للمرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً.


وعرضت الدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية، مثمنة التعديلات التي أنجزها المجلس أمس لصالح المرأة البرلمانية باعتبارها خطوة للأمام.


من جهته قال مدير عام مركز الثريا الدكتور محمد الجريبيع إن المشروع الذي ينفذ في خمس محافظات، وهي عمان، الزرقاء، إربد، مأدبا، والطفيلة، بالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة (مشروع جسور)، يأتي انسجاما مع رؤية تحديث المنظومة السياسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز مشاركة الشباب في الإدارة المحلية.


من جهتها ثمنت مديرة منظمة البحث عن أرضية مشتركة آية أبو ستة هذا اللقاء لإثراء تجربة الشباب وتعزيز دورهم في الحياة السياسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
middV2L4V7wwPUPqGaeZBDEHfzZZM7h18IvsRcDR

لجنة فلسطين في الأعيان: استمرار نهج الاحتلال العدواني يعرض المنطقة للخطر

320231142659514036678

خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

1680692873187

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

642d49831c61a

الأعيان يطالب بتحرك دولي لوقف الممارسات الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

WhatsApp Image 2023-04-04 at 4.13.43 PM

مجلس النواب يقر نظامه الداخلي ومدونة السلوك

1678267455779

مالية النواب تحول مخالفات واردة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن جامعة اليرموك إلى المدعي العام

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-21 at 2.53.48 PM

الخلايلة: الأردن يعزز من دور المرأة في شتى المواقع

WhatsApp Image 2023-03-19 at 3.54.48 PM

الصفدي يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا لدى المملكة

WhatsApp Image 2023-03-15 at 3.32.29 PM

الصفدي يلتقي وفد اللجنة المالية في برلمان إقليم بافاريا الألماني

image (7)

الصفدي يطلق من الأردن حملة لبرلمانات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

1678791086675

الصفدي: الأردن يدعم الجهود التي تهدف للتوصل لحل سياسي في ليبيا

WhatsApp Image 2023-03-08 at 1.46.30 PM

الأسرة النيابية: معيقات تواجه الأردنيات بسوق العمل أبرزها عدم معرفتهن بالحقوق الوظيفية