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الأحد، 18-06-2023 03:18 م

الخلايلة يؤكد حرص مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

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الوكيل الإخباري - عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ابيرت-الأردن، اليوم الأحد، مؤتمر إطلاق مشروع "تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني".

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، خلال رعايته إطلاق المشروع، مندوبا عن رئيس المجلس أحمد الصفدي، إننا نلتقي اليوم للحديث عن آليات وشكل التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، وهو مضمون ذو أهمية كبيرة، خاصة أنه يأتي في خضم الحديث عن شكل المجلس المقبل، الذي حددت التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب ملامحه الرئيسية، عبر تمكين أوسع للأحزاب والمرأة والشباب، أملا في الوصول إلى برلمانات حزبية برامجية كعنوان عريض للمشروع الوطني الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني، في فاتحة المئوية الثانية للدولة الأردنية.


وأضاف، أننا نحرص في مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يمكن من شراكة هدفها الأساسي المصلحة الوطنية، والعمل على مراجعات مستمرة بهدف تجويد التشريعات، بما يحقق تطلعات المواطنين.


وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في نهوض المجتمعات، وقد أفرد جلالة الملك حيزا واسعا للحديث عنها في ورقته النقاشية الرابعة، حيث يؤكد جلالته أن من أهم متطلبات التحول الديمقراطي، تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، ليكون التعبير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.


كما أكد أن مؤسسات المجتمع المدني تُشكل رافدا أساسيا لنا في مجلس النواب، ونحن معنيون بالتعاطي الإيجابي مع نتائج وتوصيات تلك المؤسسات، التي تمارس دورها عبر مراكز البحوث والدراسات، وهو أمر يدفعنا بالضرورة للتفاعل مع الدور الريادي والطليعي لها، منوها باهتمام مجلس النواب وتفاعله مع أي مقترح يصب في مصالح المواطنين، خاصة التي تمس واقعهم المعيشي بالدرجة الأولى، والتي تُعزز حقوق الإنسان والحريات العامة والتي تُساهم في تقديم تصورات لبُنية العمل الحزبي والبرامجي تحت قبة البرلمان.

 




 

 


 

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