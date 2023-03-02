الخلايلة يبحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري

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- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.جاء ذلك لدى مشاركة الخلايلة على رأس وفد برلماني في أعمال الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي تقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط.وأعرب الخلايلة عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لمسها من الاشقاء المغربيين، مؤكداً ان هذا الامر يعكس مدى تميز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين والتي أرسي دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس.وأكد الخلايلة ورئيس مجلس المستشارين أهمية التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتوحيد الجهود الرامية لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.