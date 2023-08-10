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الخميس، 10-08-2023 03:29 م

الخلايلة يتوقع فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل نهاية آب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة فض الدورة الاستثنائية قبل نهاية آب الجاري.

وقال الخلايلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) أقر عدة مشاريع قوانين، فيما سيناقش النواب خلال الأسبوع المقبل مشروعي قانونين قبل أن يرسلهما إلى مجلس الأعيان.

وأشار الخلايلة إلى أن الحد الأقصى للدورة الاستثنائية هو 30 أيلول المقبل، ولكن المؤشرات تظهر أنه سيتم فضها قبل ذلك بكثير، بعد انجاز عدد من مشاريع القوانين، مبينا أنه بعد فض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية فإنه ستصدر لاحقا إرادتان ملكيتان الأولى بإرجاء دعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورة العادية الثالثة والثانية ، ودعوته للانعقاد على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين وحدها الأقصى هو 1 كانون الأول المقبل.

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يذكر أن الدورة الاستثنائية وفق الدستور الأردني تأتي لإقرار مشاريع قوانين قوانين معدلة، لافتا إلى أنها لا تتضمن جلسات رقابية وأن جميع جلساتها تحت قبة البرلمان تشريعية.

 

 




 

 


 

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