الخلايلة يلتقي مجموعة من ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري

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- استعرض رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب أحمد الخلايلة، مراحل الحياة الديمقراطية ونشأتها في الأردن.وقال، خلال لقائه مجموعة من أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب عبر مراحله المختلفة، أقر العديد من التشريعات المتعلقة بهذه الفئة، كما عمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.وأضاف الخلايلة، بحضور رئيسي اللجنة القانونية غازي الذنيبات، والتوجيه الوطني والإعلام إسماعيل المشاقبة، أن التعديلات التي أُجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب، اشترطت أن يكون هناك شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة من بين مؤسسي الحزب، ما يعني وجود اهتمام واضح بهذه الفئة.من جهته، قال الذنيبات إن لمجلس النواب دورين رقابي وتشريعي، موضحًا أن جميع المجالس تنصف ذوي الإعاقة.من جانبه، أكد المشاقبة ضرورة انتهاز الفرصة للمشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية، وعدم تعليق الأعذار على "شماعة" الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم ذوي الإعاقة.