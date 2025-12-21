الأحد 2025-12-21 01:12 ص

الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية

الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية
الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية
الأحد، 21-12-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   تناقش 5 لجان نيابية، الأحد، حزمة قوانين وقضايا راهنة، أبرزها نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل 3 سنوات.اضافة اعلان


وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان نقطة التعادل الثانية من الدراسة، فيما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون مُعدِّل لقانون المنافسة لسنة 2025.

وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

كما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول على مدار سنتين).

وتلتقي لجنة فلسطين مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورؤساء لجان خدمات المخيمات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية

شؤون برلمانية الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية

الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا

عربي ودولي الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا

مصر.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه أمام مطعمه الجديد

منوعات مصر.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه أمام مطعمه الجديد

الشرع: حلب مفتاح سوريا وبوابة نهوضها الاقتصادي

عربي ودولي الشرع: حلب مفتاح سوريا وبوابة نهوضها الاقتصادي

خطة لتطوير شبكة الطرق بجرش

أخبار محلية خطة لتطوير شبكة الطرق بجرش

إسرائيل تعتقل مشتبهًا بانتمائه إلى "داعش" في سوريا

عربي ودولي إسرائيل تعتقل مشتبهًا بانتمائه إلى "داعش" في سوريا

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار

منوعات إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار

ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة

عربي ودولي ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة



 






الأكثر مشاهدة