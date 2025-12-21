الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي على طاولة اللجان النيابية

وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان نقطة التعادل الثانية من الدراسة، فيما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون مُعدِّل لقانون المنافسة لسنة 2025.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.
كما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول على مدار سنتين).
وتلتقي لجنة فلسطين مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ورؤساء لجان خدمات المخيمات.
