الدغمي: أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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ونقل الدغمي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لقيادة وشعب الإمارات الشقيق، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين علاقة راسخة وتاريخية بين جلالة الملك عبد الله الثاني وشقيقه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.



وقال، إن الأردن يدين أي استهداف لدولة الإمارات العربية، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنّ أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.



وأضاف الدغمي أننا في الأردن نتطلع إلى التجربة الإماراتية بوصفها نموذجاً في التنمية والتطوير، مشيدا بعمق العلاقة بين الشعبين حيث يعمل في دولة الإمارات نحو 350 ألف أردني.



وأكد بن زايد عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، مؤكداً اعتزازه وشعب الإمارات بإسهام الأردنيين في بناء دولة الإمارات.



وقال بن زايد، إن العلاقة التاريخية بين الأردن والإمارات مستقرة وفي تطور دائم وهناك تنسيق دائم حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين، مشيراً إلى وجود العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه البلدين في مجالات الاقتصاد والبيئة والطاقة والمياه.



