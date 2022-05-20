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الجمعة، 20-05-2022 02:48 م

الدغمي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي

عبدالكريم الدغمي


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن الأردن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي لهذه القيادة، مؤكدا أن الأردنيين جميعهم يقفون صفا واحدا خلف الراية الهاشمية التي يحمل لوائها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسير على نهج اجداده الذين بنوا الأردن يدا بيد مع ابنائه ليكون الأنموذج في المنطقة العربية.

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وأضاف الدغمي في جلسة حوارية حضرها وجهاء وشيوخ وأكاديميون وحزبيون من أبناء محافظة العقبة، عقدت في ديوان عشيرة ياسين، أن البرلمان الفردي لا ينتج، وأن عمل مجلس النواب يجب أن يكون جماعيا وأن تكون الأحزاب هي المسؤولة عن الانتخابات في ظل قناعة الدولة بأن يكون البرلمان حزبيا .


وأكد، أن العمل الجماعي في البرلمان يمكنه محاسبة الحكومة وحجب الثقة عنها في حال عدم قدرتها على تحقيق طموحات الشعب، مؤكدا أن البرلمان رحب بقوانين الانتخابات والأحزاب من أجل استمرار الإصلاح الشامل بوجود برلمان حزبي وحكومة حزبية .


ودعا المواطنين إلى تشكيل الأحزاب والانخراط فيها لأن الأحزاب الحاضرة لديها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الوطن والمواطن .


وأكد العين خالد عاطي أبو العز، الاعتزاز والولاء للقيادة الهاشمية التي جعلت الأردن واحة أمن واستقرار والوطن الأنموذج على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العلاقة بين الهاشميين وأبناء الأردن علاقة وفاء ومحبة منذ تأسيس الدولة الأردنية .


وأضاف أبو العز، أن أبناء العقبة خاصة والأردن عامة كانوا وما زالوا الجنود الأوفياء للهاشميين منذ الشريف الحسين بن علي وحتى الملك عبدالله الثاني يجددون بيعتهم وولائهم كل يوم لهذه القيادة التي ما زالت تعطي من فيض العطاء للوطن والمواطن على حد سواء .


بدوره قال النائب عبيد ياسين، إن القيادة الهاشمية كانت وما زالت صمام الأمان، وأن أبناء الأردن وفي كل مناسبة وطنية يجددون اعتزازهم وفخرهم وبيعتهم للقيادة والتمسك بأبجديات الولاء لها .


 




 

 


 

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