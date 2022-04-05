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الثلاثاء، 05-04-2022 02:30 م

الدغمي: القضية الفلسطينية من ثوابت الأردن المركزية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي ان القضية الفلسطينية ثابتاً من ثوابت الأردن المركزية. 

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واشار لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح والوفد المرافق الذي يزور الملكة حالياً الى ان جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالمحافل الاقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينة أعادت الزخم لصالحها وساهمت بتعزيز هوية المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 


واضاف، ان زيارة جلالة الملك وولي العهد لرام الله مؤخراً تمثل تأكيد هاشمي على اهمية الأرض والشعب الفلسطيني وتمثل رسالة مدلولوها ان القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية التي تتربع على اعلى سلم اولوليات الأردن خارجياً وداخلياً حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 


وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني المهندس هيثم زيادين ورئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالذات سبل تعزيز الجهود البرلمانية لصالح القضية الفلسطينية والتأكيد على ادامة التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين خدمة للقضية الفلسطينية وحتمية التوصل الى المصالحة الفلسطينية الوطنية وتوحيد الجهود الفلسطينية لخدمة قضيتهم.


واستعرض الدغمي وفتوح سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الأردني والمجلس الوطني الفلسطيني على مختلف الاصعدة بما يرسخ القواسم المشتركة. 


ولفت الدغمي الى ان مجلس النواب أكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر والمواقف البرلمانية لصالح الشعب الفلسطيني ولعب دوراً في حث البرلمانات الدولية بالضغط على حكوماتها لايجاد حلول عادلة للشعب الفلسطيني، مثمناً بذات الوقت المواقف البرلمانية التي ساندت الشعب الفلسطيني بمطالبه الشرعية وأكدت على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. 


واكد الدغمي ان الأردن بكل مؤسساته يضع امكانياته وخبراته تحت تصرف الاشقاء في فلسطين بما في ذلك دعم ومساندة أي قضية تطرح لصالح الشعب الفلسطيني في اي محفل دولي او اقليمي من شأنه خدمة المصالح الفلسطينية وقضيته المركزية.


بدوره ثمن فتوح الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الحسين بن عبدالله للاراضي الفلسطينية والتي عززت القيمة العالية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الأردن وقيادته وشعبه الشقيق.


وشدد على اهمية زيارته والوفد المرافق والتي تعد الاولى للأردن بعد انتخابه، مؤكدا ان الشعبين الفلسطيني والأردني يمثلون شعب واحد قواسمه مشتركة قابلة للبناء الايجابي في عديد من المجالات وعلى مختلف الاصعدة.


وضم الوفد الفلسطيني، عضو المجلس الوطني عمر حمايل، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة عطالله خيري.

 




 

 


 

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