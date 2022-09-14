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الأربعاء، 14-09-2022 07:30 م

الدغمي : حادث عمارة اللويبدة أليم ومصاب جلل

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الوكيل الاخباري - أعرب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن عميق الأسى وبالغ الألم، وعن تأثره الكبير، وحزنه الشّديد، للحادث الأليم بسقوط عدد من الوفيات وعدد من المصابين بانهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة بعمان.

وقال الدغمي، في مستهل جلسة لمجلس النواب عقدها مساء اليوم الأربعاء، إن المجلس إذ يستمطر الرحمات على أرواح الذين قضوا نحبهم، ليسأل الله جَلّت قدرته أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويتمنى السلامة للعالقين تحت الأنقاض.

وأضاف: "وبكلّ الشّعور بالتقدير يُثَمّن مجلس النواب جهود الأجهزة المعنية وبخاصة كوادر الدفاع المدني والأمن العام، الذين تعاملوا مع الحدث المفجع، بحرفيّةٍ عالية ومهنيّةٍ تبعث على الفخر والاعتزاز بسرعة الاستجابة والاحترافيّة، ما كان له أثرٌ كبير على الحدّ من حجم الخسائر في الأرواح".

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