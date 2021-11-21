الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 03:14 م

الدغمي: حريصون على التنسيق مع النقابات المهنية

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، إن النقابات المهنية بيوت خبرة أسهمت وبما تضمه من كفاءات وطاقات ببناء حالة من الوعي انعكست على العديد من القطاعات، مثلما كان لها بصمات في محطات مهمة بعمر الدولة الأردنية فكانت على الدوام في خندق الوطن.

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وعبر الدغمي لدى استقباله اليوم الأحد، نقيب المحامين مازن ارشيدات، وأعضاء مجلس النقابة، عن تقديره الكبير لنقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، مؤكداً أهمية التواصل والتنسيق المستمر بما يخدم قضايا المهنة، ويدفع بمزيد من التطور في مختلف التشريعات.


وأضاف، أن نقابة المحامين تشكل رافداً أساسياً للمجلس، وستكون حاضرة شأنها شأن مختلف النقابات في إثراء لجان المجلس بمقترحاتها على طريق الوصول لتشريعات تراعي الصالح الوطني، وتلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.


وكان نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، قدموا التهنئة للدغمي لثقة المجلس بانتخابه رئيساً، مشيرين إلى أن النقابة تتطلع إلى تعاون وتنسيق مستمر مع مجلس النواب.


وأكد ارشيدات حرص النقابة على التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس النواب، حيث الهدف والمصلحة الوطنية هاجس الجميع ومبتغاهم.


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