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الأربعاء، 23-02-2022 11:24 ص

الدغمي: حملة منظمة تستهدف الأردن وجلالة الملك

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم أن الأردن يتعرض لحملة منظمة تستهدفه وتستهدف جلالة الملك وذلك بسبب مواقفه الثابتة من مختلف القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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وقال الدغمي خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن تلك الأطراف المأزومة، تدرك أن الأردن وبقيادة جلالة الملك بات اليوم من أهم عناوين الإقليم، بوصفه صاحب الرأي الراجح والمبدئي والعقلاني المنسجم مع مصالح العرب والمبادئ التي تحتكم لمنظومة العلاقات الدولية والإنسانية.

 

وأضاف أن هذه الحملات لا تزيد الأردنيين الا صلابةً والتفافا خلف قيادتهم وجيشهم ومؤسسات دولتهم، وأن الأردن اليوم يسير بخطى ثابتةٍ نحو مئويته الثانية.

 

وتاليا كلمة الدغمي:

 

يواجه الأردن اليوم حملة منظمة تستهدف الدولة الأردنية ممثله في رمزيتها ورأس سنامها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في سياق الحرب النفسية التي تهدف دون طائل الى ضرب وحدة الأردنيين والتفافهم خلف قيادتهم ووطنهم.


ان هذه الحملة تعكس عمق ازمة رعاتها ومنفذيها، الذين هالهم هذا الاحترام الدولي والإقليمي والعربي، لصلابة موقف الأردن الثابت والمبدئي من مختلف القضايا والملفات والازمات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية، وهي المواقف التي دعت الأطراف الدولية الى اعتبار الأردن نقطة ارتكاز وعواناً للاستقرار، وصاحب دور مهم لحل مجمل القضايا والأزمات في الاقليم.


حفظ الله الأردن آمنا سالماً في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

 

 

 

 




 

 


 

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