الدغمي خلال لقاء سفير الكويت: مواقفكم القومية مشهودة

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس ، السفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، معبراً عن تقدير الأردن عالياً للكويت ومواقفها القومية المشهودة.



وعبر الدغمي والديحاني عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربط البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، مؤكدين أهمية العمل علي تعزيز التعاون الأردني الكويتي في شتى الميادين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويخدم قضايا أمتنا.

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وأكد الدغمي أن ما يربط الأردن والكويت من علاقات أخوة صادقة ومتينة، يبعث دوماً على الفخر والاعتزاز حيث تطابق المواقف وتناغمها في الكثير من الملفات، مشدداً على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك حيال مختلف القضايا البرلمانية.



من جهته أكد السفير الكويتي تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية، مؤكداً أن قيادتي البلدين الحكيمتين برهنت دوماً صواب مواقفها حيال عديد القضايا في المنطقة.



وقدم السفير الديحاني التهنئة للدغمي بفوزه برئاسة مجلس النواب، ناقلاً تحيات وتقدير رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وتطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين برلماني كلا البلدين.