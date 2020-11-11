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الأربعاء، 11-11-2020 11:43 ص

الدغمي رئيسا لمجلس النواب في الجلسة الأولى

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الوكيل الإخباري - سيترأس النائب عبدالكريم الدغمي رئاسة مجلس النواب في أول انعقاد له، وذلك بحسب التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الذي حدد الرئاسة قبل الانتخاب بأقدم أعضاء المجلس.  

وتنص المادة 3 من النظام الداخلي من مجلس النواب أنه: "يعقد مجلس النواب جلسته الأولى ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجالس.

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