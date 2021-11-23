الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 01:00 م

الدغمي : سنولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة

الدغمي


الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، مؤكداً أن المجلس سيولي تقارير الديوان أهمية كبيرة و سيحيله إلى اللجنة المختصة، بعد أن يفرغ المجلس من اختيار لجانه الدائمة.

اضافة اعلان


وخلال تسلمه التقرير من قبل رئيس الديوان عاصم حداد، شدد الدغمي على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان، في الحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن سيادة القانون تشكل أولوية لدى جلالة الملك و تضمنتها خطبة العرش ما يستوجب أن يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز أو محاباة.


وكان حداد قدم في مستهل اللقاء التبريكات، لرئيس مجلس النواب لثقة أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً أن الديوان بوصفه ذراعاً رقابياً للمجلس، سيقوم بتزويد المجلس بكل ما يلزم من معلومات تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0411

المرشحون لعضوية مالية النواب- أسماء

0L5A0436

مجلس الأمة يرفع ردّه إلى الملك على خطبة العرش الأحد

11202122144529343257186

العودات رئيساً لقانونية النواب

maxresdefault

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الثلاثاء

eeee

زراعة الأعيان تبحث آلية دعم مادة الشعير ومواصفات الحليب المجفف

أخبار متعلقة
مجلس النواب

مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الثلاثاء

نواب

النواب يحيل مشاريع الدستور والانتخاب والأحزاب إلى قانونيته

5f9418d3-c524-4309-b282-b7be0703f1d3

الخصاونة يستأذن الدغمي ويغادر المجلس

f7f1dc60-314e-4dbc-ab82-ac744b19cf5a

انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع الدستور

النواب 2

النواب: إعادة تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش

نواب 2

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب