الدغمي : سنولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، مؤكداً أن المجلس سيولي تقارير الديوان أهمية كبيرة و سيحيله إلى اللجنة المختصة، بعد أن يفرغ المجلس من اختيار لجانه الدائمة.

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وخلال تسلمه التقرير من قبل رئيس الديوان عاصم حداد، شدد الدغمي على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان، في الحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن سيادة القانون تشكل أولوية لدى جلالة الملك و تضمنتها خطبة العرش ما يستوجب أن يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز أو محاباة.



وكان حداد قدم في مستهل اللقاء التبريكات، لرئيس مجلس النواب لثقة أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً أن الديوان بوصفه ذراعاً رقابياً للمجلس، سيقوم بتزويد المجلس بكل ما يلزم من معلومات تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.

