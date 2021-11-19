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الجمعة، 19-11-2021 09:19 م

الدغمي عن مشاريع القوانين المحالة: لن نسلقها سلقا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن كل كلمة مهمة في خطاب العرش مذكرا بوجود مضامين عن التحديث والتطوير.

وأضاف لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني اليوم الجمعة أن الأردن يطور نفسه والإصلاح فيه مستمر منذ تأسيس الدولة .

وأكد إن الملك أراد لنا اللحاق بركب الدول المتطورة من خلال لجنة تحديث المنظومة السياسية التي نادت بالتعددية والأحزاب.

وذكر الدغمي أن مجلس النواب سيتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية كمشاريع قوانين سيتم مناقشتها يوم الإثنين المقبل قبل إحالتها إلى اللجنة القانوية المختصة.

وبعدها اللجنة القانونية ستفتح حوارا موسعا مع بقية النواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات حتى تصل للنتائج التي تراها مناسبة قبل النظر بها أمام الهيئة العامة للنواب.

وقال إن القوانين لن تسلق سلقا كون الدورة طويلة ممتدة لـ 6 أشهر وسيتم مناقشتها بشكل موسع.

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