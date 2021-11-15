الدغمي : لن اسمح لأي أحد التدخل في عمل المجلس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعهد رئيس مجلس النواب، النائب عبد الكريم الدغمي ، بإعادة هيبة المجلس وصلاحية النائب كما كانت سابقًا، والتي جرى العمل على تقليصها خلال السنوات الماضية.



وقال الدغمي، بعد انتخابه أنه لن يسمح لأي أحد التدخل في عمل المجلس، إلا بحدود الدستور.



ودعا الحكومة للنهوض بالاقتصاد ووضع خطط طويلة المدى وقصيرة المدى لتخفيف القيود وازالة البيروقراطية وجعل الرقابة معاونة للاستثمار.



ووجه الشكر لانتخابه كرئيس لمجلس النواب، مؤكداً انفتاحه على كافة المبادرات الجادة، حامداً الله على عدم وجود منفعة شخصية، فلا عمل لديه الا أن يقود المجلس لبر الأمان، مشدداً على محاربته الشللية والمحسوبية، شاكراً النائب نصار القيسي، ومن منحه الثقة أو حجبها عنه .



ودعا الدغمي المتواجدين في شرفات المجلس للالتزام بالنظام الداخلي.

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