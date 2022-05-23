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الإثنين، 23-05-2022 02:49 م

الدغمي: مجلس النواب يتطلع لمزيد من التعاون مع النقابات المهنية

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي نقباء أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي والأطباء البيطريين الدكتور أحمد دحيات والصيادلة الدكتور محمد العبابنة بثقة زملائهم وفوزهم بمنصب النقيب لكل منهم خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً.اضافة اعلان


وقال الدغمي خلال برقيات التهنئة التي وجهها إليهم، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع جميع النقابات المهنية معرباً عن سرور مجلس النواب بإنجاز هذا الاستحقاق.

وأكد أن المجلس يشارك كافة النقابات همومها وقضاياها، مشدداً على أن مجلس النواب سيعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالنقابات المهنية باعتبارها تمثل قطاعأ حيوياً هاماً، والعمل على ما يخص التشريعات اللازمة التي يتطلبها هذا القطاع.

 




 

 


 

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