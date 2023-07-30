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الأحد، 30-07-2023 02:17 م

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

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الوكيل الإخباري - اعتبر النائب عبدالكريم الدغمي، أن الموضوعة حالياً، لم تحل من ازدحامات السير التي يشهدها الشارع حاليا.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، اليوم الأحد.

وقال الدغمي، إنه يجب أن يكون هناك توعية أخلاقية للمقبلين على امتحان القيادة، بالإضافة إلى السائقين الحاملين لرخصة القيادة، للابتعاد عن بعض التصرفات اللاأخلاقية التي يشهدها الشارع الأردني اليوم الصادرة من بعض السائقين.

في المقابل، أشار الدغمي إلى أن معاناة السائقين في الأردن من الطرق المهترئة المليئة بالحفر والمطبات.

 




 

 


 

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