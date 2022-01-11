الدغمي والوفد البرلماني يلتقون بوزير الداخلية والقائد العام لقوة دفاع البحرين

الوكيل الإخباري

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- اختتم الوفد البرلماني الأردني برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي زيارته إلى البحرين اليوم الثلاثاء، بعد أن أجرى سلسة لقاءات ومباحثات مع رئيسي البرلمان والشورى في مملكة البحرين وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.وحضر الدغمي والوفد النيابي جانباً من جلسة مجلس النواب البحريني، وخلالها رحبت رئيسة البرلمان فوزية بنت عبد الله بالزيارة ودورها في تعميق أواصر التعاون البرلماني المشترك، كما التقى الدغمي والوفد البرلماني اليوم الثلاثاء بحضور السفير الأردني في المنامة رامي وريكات، بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومع وزير الداخلية البحريني الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.وخلال اللقاءين أكد الدغمي أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أحرص ما نكون على تدعيم الصف العربي، مشيراً إلى أن الأردن يقف دوماً إلى جانب قضايا أمته، وهو يرى في أمن البحرين واستقرارها من أمن الأردن واستقراره.وقال الدغمي إن العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكتين تدفعنا في مجلسي النواب إلى إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تتجذر بحرص كبير على مواصلتها وتطويرها في كافة المجالات بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.من جهته أعرب وزير الداخلية البحريني عن تقديره لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني التي تجمع البحرين والأردن والتي أسهمت في تعزيز العمل الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية لكلا البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن الإقليمي.وحضر اللقاءات: النواب: مساعد رئيس مجلس النواب غازي البداوي، وعلي الغزاوي، وبسام الفايز، وإسلام الطباشات، وزينب البدول، وعدنان مشوقة.