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الخميس، 09-12-2021 03:48 م

الدغمي يؤكد أهمية دور عشائر الشركس في مسيرة التنمية والبناء الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي أهمية دور عشائر الشركس في مسيرة التنمية والبناء الوطني، منذ عهد التأسيس وحتى يومنا الحاضر، مشيراً لإسهاماتهم الجليلة في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها.

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حديث الدغمي جاء لدى استقباله اليوم الخميس رئيس المجلس العشائري الشركسي العين خير الدين هاكوز وأعضاء المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، بحضور النائب عدنان مشوقه.


وقال الدغمي إن "تعزيز مسيرتنا الإصلاحية يشكل أولوية لدى جلالة الملك، وقد باشر مجلس النواب بالتعامل مع منظومة قوانين تحديث المنظومة السياسية وأحالها بصفة الاستعجال إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها ستستمع لمختلف الآراء والتوجهات، وما لدى أعضاء المبادرة الشركسية للتوعية السياسية من ملاحظات واقتراحات أمر مرحبٌ به وسيأخذ الاهتمام والدراسة الكافية".


من جهتهم، قدم أعضاء المبادرة الشركسية للتوعية السياسية جملة من المقترحات والآراء حيال قوانين الإصلاح السياسي، مؤكدين أن أبناء العشائر الشركسية يلتقطون دوماً الرسائل الملكية الهادفة لتعزيز مسيرتنا الإصلاحية بكل وعي وحرص على إحداث الفارق المنشود بما يسهم بتحقيق تطلعات سيد البلاد وأبناء شعبه العزيز.


 




 

 


 

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