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الأحد، 21-08-2022 04:20 م

الدغمي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين الأردنية والسعودية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.اضافة اعلان


حديث الدغمي جاء لدى ترؤسه جانبا من اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية النيابية اليوم الأحد، بمجلس النواب بالسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

من جهته أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين لافتا الى ان تلك العلاقات جاءت انعكاسا للعلاقات الطيبة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين. 

من جانبهم أكد النواب الحضور اهمية توسيع مساحة الاستثمار بين البلدين الشقيقين و في عديد من المجالات سيما السياحية و التجارية و الزراعية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين. 

بدوره أكد السفير السديري على تميز العلاقات السعودية الاردنية والتي تتجاوز كافة البروتوكولات، مبينا انها راسخة قابلة للبناء في عديد من المجالات وعلى مختلف الاصعدة. 

وقال إن السعودية تتطلع للنهوض بالدبلوماسية البرلمانية باعتبارها ذراعا مهما لتعزيز العلاقات. 

وثمن السديري الدور الذي يلعبه الأردن بقيادته الهاشمية لصالح الأمتين العربية و الإسلامية واصفا الدور الاردني بصوت الحكمة الذي يجد التقدير و الاحترام من قبل الجميع، موكدا اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف مشددا على دعم السعودية للاردن بهذا الشأن. 

وأضاف أن السعودية تتفق مع الأردن بعديد من الملفات لا سيما القضية الفلسطينية مؤكدا دعم الشعب الفلسطيني وصولا لقيام دولتهم المستقلة.

وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار بين السديري ان الاردن يتمتع ببيئة جاذبة للإستثمار وسمعة طيبة، لافتا الى ان عمر الاستثمارات السعودية في الأردن تجاوز الخمسين عاما، حيث تدعم المملكة العربية السعودية هذا القطاع المشترك و تعززه عبر عديد من الاجراءات، مشيرا الى الزيارة الاخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأردن والتي اثمرت بمزيد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين الشقيقين خاصة المتعلقة بالاستثمار المتبادل.

 




 

 


 

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