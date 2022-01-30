الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

غزة تسجل 7 وفيات و1345 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الأحد، 30-01-2022 03:21 م

الدغمي يبحث التعاون المشترك مع سفيري العراق وتونس

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.22.09 PM


الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم الأحد في لقاءين منفصلين السفيرين العراقي حيدر العذاري والتونسي خالد السهيلي، حيث جرى بحث آفاق التعاون البرلماني المشترك، وسبل التعاون بين البلدان الشقيقة في المجالات كافة.

وأكد الدغمي خلال لقاء السفير العراقي، حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على أمن واستقرار العراق وسيادته، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات القمم الثلاثية الأردنية العراقية المصرية. 

وقال الدغمي إن الأردن يؤمن أن استقرار العراق ووحدة أراضيه وشعبه، يشكل قوة ومنعة لأمته، مؤكداً أهمية تدعيم جهود العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف ليعود كسابق عهده إلى حاضنته العربية قوياً مستقراً. 

بدوره أكد السفير العراقي تقدير بلاده عالياً لمواقف الأردن الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتاً إلى أن العراق مقبل على استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على طريق استكمال مسيرته الديمقراطية.

اضافة اعلان

 

وأشار العذاري إلى أهمية تعزيز التعاون في ملفي الاقتصاد والاستثمار المتبادل، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ويعود بالنفع عليهما.

وفي اللقاء مع السفير التونسي أكد الدغمي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، لافتاً إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية إدامة التنسيق والتشاور حيال قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

فيما عرض السفير التونسي لمسار الإصلاح السياسي في بلاده الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكداً حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون المشترك مع الأردن.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السميرات

إصابة النائب السميرات بكورونا

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.20.44 PM

ورشة عمل نيابية حول الموازنة العامة والوحدات الحكومية

WhatsApp Image 2022-01-30 at 2.58.41 PM

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.07.10 PM

الاقتصاد والاستثمار النيابية تحيل ملف صندوق المحافظات لمكافحة الفساد

WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.00.40 PM

اقتصاد النواب تحذر من خطر التداول بالعملات الرقمية

نواب

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اليوم

أخبار متعلقة
عبدالكريم الدغمي

الدغمي ينعى الشهيدين عبيدات والمشاقبة

WhatsApp Image 2022-01-16 at 2.55.49 PM

الدغمي يلتقي سفيري مصر وكندا في الأردن

12202128124315661478987

قانونية النواب: لا يوجد ما يمنع حضور النواب الأطراف في الخلاف

120211915845805552256

مصدر نيابي لـ"الوكيل": مجلس النواب سيعتذر للأردنيين في جلسة الأحد.. وطي الخلاف بين الدغمي وأبو يحيى

147234692_203585934786979_7660795091944263967_n

النائب الربابعة: النواب الذين اشتركوا بمشاجرة المجلس لن يحضروا جلسة الأحد

main_image61caf3c7b26bf

مجلس النواب يعاود لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية في جلسة الأحد