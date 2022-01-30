الدغمي يبحث التعاون المشترك مع سفيري العراق وتونس

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم الأحد في لقاءين منفصلين السفيرين العراقي حيدر العذاري والتونسي خالد السهيلي، حيث جرى بحث آفاق التعاون البرلماني المشترك، وسبل التعاون بين البلدان الشقيقة في المجالات كافة.



وأكد الدغمي خلال لقاء السفير العراقي، حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على أمن واستقرار العراق وسيادته، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات القمم الثلاثية الأردنية العراقية المصرية.



وقال الدغمي إن الأردن يؤمن أن استقرار العراق ووحدة أراضيه وشعبه، يشكل قوة ومنعة لأمته، مؤكداً أهمية تدعيم جهود العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف ليعود كسابق عهده إلى حاضنته العربية قوياً مستقراً.



بدوره أكد السفير العراقي تقدير بلاده عالياً لمواقف الأردن الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتاً إلى أن العراق مقبل على استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على طريق استكمال مسيرته الديمقراطية.



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وأشار العذاري إلى أهمية تعزيز التعاون في ملفي الاقتصاد والاستثمار المتبادل، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ويعود بالنفع عليهما.



وفي اللقاء مع السفير التونسي أكد الدغمي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، لافتاً إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية إدامة التنسيق والتشاور حيال قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



فيما عرض السفير التونسي لمسار الإصلاح السياسي في بلاده الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكداً حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون المشترك مع الأردن.



