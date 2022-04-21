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الخميس، 21-04-2022 11:36 م

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس، تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

واشار بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى توافق الدغمي والعسومي على اطلاع البرلمان العربي الذي سيعقد اجتماعاً خاصاً لهذه الغاية، في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

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