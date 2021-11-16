الدغمي يترأس اجتماعا لاختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش

الوكيل الإخباري- قرر المكتب الدائم لمجلس النواب في أول اجتماع له بالدورة العادية الأولى برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، تسمية أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك خلال اسبوعين من إلقاء خطاب العرش.



وأكد الدغمي أن المجلس أمام استحقاقات وطنية على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وسينطلق في التعامل معها من المضامين التي أكد عليها جلالة الملك بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.

اضافة اعلان

وحدد المكتب الدائم في اجتماعه أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة، وقرر تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي، منوها أن عضوية اللجنة ما تزال مفتوحة للنواب، وضمت اللجنة النواب:

أيمن المجالي، خليل عطية، مجحم الصقور، عبد الحليم الحمود، بلال المومني، اسلام الطباشات، أسماء الرواحنة، صالح الوخيان، أيمن المدانات، عبيد الياسين، جعفر الربابعة، خلدون حينا، عمر العياصرة، تيسير كريشان، ميادة شريم، محمد السعودي، نمر السليحات، فراس القضاة، يحيى عبيدات، هايل عياش، طلال النسور، فايز بصبوص، أيوب خميس، توفيق المراعيه، اسماعيل المشاقبة، محمد المحارمة، ميرزا بولاد، ناجح العدوان، محمد جرادات، أحمد الخلايلة، محمد الشطناوي، محمد الفايز، عبد الرحيم الأزايدة، سلامة البلوي، ريما العموش، أحمد السراحنة، أندريه الحواري، محمد العبابنة، عائشة الحسنات، طالب الصرايرة، زينب البدول.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

