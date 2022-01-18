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الثلاثاء، 18-01-2022 04:02 م

الدغمي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020

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الوكيل الاخباري - تسلم رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم الثلاثاء نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020.

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وأكد الدغمي لدى تسلمه التقرير في مكتبه بمجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة.


وأشار الدغمي الى إن مجلس النواب سيناقش قريبا التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مشروع قانون الهيئة ليصار الى اقراره.


من جهته قال رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي ان الهيئة استردت خلال الأعوام السابقة نحو 101 مليون دينار إضافة الى وجود احكام قطعية بقيمة 616 مليون دينار.


وأشار الى أن الهيئة تتطلع الى إقرار قانونها في أقرب وقت ليصار الى انفاذه لما يتضمن من نصوص تساهم في حماية المال العام والحفاظ عليه.

 




 

 


 

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