الدغمي يدعو النواب لجلسة رقابية

الوكيل الاخباري - رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للانعقاد في تمام العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة (رقابية). اضافة اعلان





وستبدأ الجلسة بتلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، والإجازات والاعتذارات، والكتب الواردة من الحكومة والمتمثلة بكتاب رئيس الوزراء رقم (5871) تاريخ 25/1/2022 المتضمن مشروع (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022)، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.



وسيتلقى المجلس الردود على الأسئلة النيابية، وفي نهاية الجلسة سيتم تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.