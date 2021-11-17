الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 04:12 م

الدغمي يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22/11/2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية.

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وقد تم توزيع جدول أعمال الجلسة الكترونياً على الأجهزة اللوحية (iPad) وموقع المجلس الإلكتروني.

 

وسيناقش مجلس النواب الإثنين المقبل، مشاريع قوانين تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.

ويناقش مجلس النواب مشاريع القوانين قبيل الانتخابات لجان المجلس الدائمة.

 

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