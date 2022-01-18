الدغمي يستقبل السفير الكوري

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، السفير الكوري لدى المملكة لي جي وان، حيث جرى التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها.

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وأكد الدغمي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا، وخصوصا القضية الفسلطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة.



وأشار الدغمي الى أن الاردن ينظر باحترام واعجاب للتجربة الكورية في مختلف المجالات لا سيما في الصناعة والتكنولوجيا، مشددًا الحرص على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.



واضاف ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يقدر دور رجال الاعمال والجالية الكورية في الاردن والتي تحظى باحترام وتقدير الشعب الاردني.



من جهته أكد السفير الكوري على متانة العلاقات الاردنية الكورية الممتدة منذ عام 1962، مشيرا الى تطلع كوريا الى دفع هذه العلاقات لآفاق أرحب في مجالات العمل البرلماني والاستثمار والسياحة ومختلف المجالات.