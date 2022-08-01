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الإثنين، 01-08-2022 11:25 ص

الدغمي يشطب عبارة "خائن الأمانة باسم عوض الله"

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إنه شطب العبارات المخالفة للنظام الداخلي والتي وردت خلال جلسة الاثنين الماضي.

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وأضاف الدغمي، خلال افتتاح جلسة النواب، اليوم الاثنين، إنه بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له بالمواد 108 و109 من النظام الداخلي قام بشطب العبارات التي تضمنت إساءات للمجلس أو الحكومة تحت القبة.

 

وأشار إلى أن المجلس مع حق نقد الأداء وليس نقد الأشخاص وتجريحهم، لافتا إلى شطب عبارة "خائن الأمانة باسم عوض الله"، وذلك لأن المجلس لا يتشرف بذكر اسمه تحت القبة ولا ذكره في محاضر المجلس.

 

وبيّن الدغمي أن المجلس الحالي سيسجل له التاريخ بإنجاز أفضل منظومة إصلاحية سياسية يتحدد شكل ومضمون الدولة الأردن الجديد، فيما يعمل المجلس الآن على إقرار وإنجاز منظومة الإصلاح الاقتصادي ولاحقا مناقشة قوانين تحديث القطاع العام التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

 

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للسير على درب الخير لمصلحة الوطن وعدم الالتفات إلى الترهات التي يقصد منها تعطيل المسيرة الوطنية.

 

 

 

 




 

 


 

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