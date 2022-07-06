الدغمي يصل البرلمان الأوروبي على رأس وفد برلماني

الوكيل الإخباري

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- وصل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي على رأس وفد برلماني اليوم الأربعاء، إلى مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للمشاركة بأعمال اجتماعات اللقاء البرلماني العاشر للأردن مع البرلمان الأوروبي.ويعقد الوفد اليوم اجتماعات منفصلة بحضور السفيرة الأردنية لدى بروكسل سجى المجالي مع رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق ايزابيل سانتوس، والمقرر الدائم للجنة الشؤون الخارجية خوسيه رامون، ونائب الرئيس المسؤول عن ملف الشرق الأوسط ايفا كيلي.ويضم الوفد البرلماني النواب: خلدون حينا، وعيد النعيمات وفريد حداد، وأسماء الرواحنة وخالد الشبول، وطلال النسور.