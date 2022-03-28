الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الوكيل الإخباري - طلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من النواب الذين ينوون الانضمام إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية التسجيل لدى الأمانة العامة للمجلس.

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وقال الدغمي، خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، اليوم الاثنين، إنه سيتم إجراء الانتخابات لإعادة تشكيل اللجنة بعد حصر الأسماء المترشحة لعضوية اللجنة.

وأضاف أنه في حال كان عدد النواب المسجلين مساويا لعدد اللجنة 11 عضوا مع رئيس اللجنة فإنه يتم التوافق على تشكيلها.

واعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.



وقدم كل من النواب: عبد الرحيم المعايعة، أحمد السراحنة، محمد الخلايلة، تيسير كريشان، أحمد عشا، مروة الصعوب، محمد العبابنة استقالتهم من اللجنة.