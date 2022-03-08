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الثلاثاء، 08-03-2022 01:06 م

الدغمي يكرم سيدات في اليوم العالمي للمرأة

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الوكيل الإخباري - كرم رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، السيدات النواب في المجلسين الحالي والسابق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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وحضر حفل التكريم الذي أقيم في دار المجلس، اليوم الثلاثاء، رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات الدكتورة صفاء المومني، ورئيس لجنة المرأة والأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، وموظفات الأمانة العامة بالمجلس.


وثمن الدغمي الدور الذي تقدمه المرأة الأردنية بجميع المواقع وعلى مختلف الأصعدة، مشيراً إلى التطور النوعي الذي حققه الأردن بشأن تمكين المرأة بالمجالات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن مجلس النواب لطالما انسجم مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الصدد.


وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية تعزيز دور المرأة عبر مختلف السبل الكفيلة للنهوض بواقع المرأة الأردنية، مشيراً إلى أنه وخلال العديد من المواقع التي تسلمها بالسابق كان نصيراً وداعما للمرأة ليتسنى لها أخذ المكانة المناسبة التي تليق بها.


وأضاف أن المرأة الأردنية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة التي تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.


وقال، إن منظومة الإصلاحات السياسية التي أنجزها الأردن لم تتجاوز دور المرأة، معرباً عن أمله بأن يراعي قانون الانتخاب القادم مكانة المرأة ودورها مثلما تم إنجازه بقانون الأحزاب الذي سيقر من قبل المجلس.


من جهتها، هنأت الدكتورة المومني، المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة متمنيةً لها المزيد من التقدم والعطاء في مختلف الميادين.


وأكدت ضرورة أن تأخذ المرأة الأردنية دورها الحقيقي في دولة المؤسسات والقانون التي يقودها جلالة الملك الداعي دوماً لنصرة المرأة ودعمها في جميع المواقع.


بدورها، أعربت المهندسة الجبور، عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب لتكريم كوكبة من نشميات الوطن بهذه المناسبة، مبينة أن هذه اللفتة تعبر عن مدى الاهتمام بالمرأة الأردنية وتعزز من حضورها.


وأشارت إلى النضالات التاريخية للمرأة في مختلف دول العالم ومن ضمنها المرأة الأردنية المكافحة لتحقيق حضورها ووجودها في المجتمع، موضحة أن المرأة الأردنية حققت إنجازات متقدمة في مختلف المجالات والقطاعات بفضل الدعم الملكي الموصول وتمكنت من الوصول إلى مواقع صنع القرار والتأسيس لمرحلة جديدة في هذا الوطن المعطاء.


 




 

 


 

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