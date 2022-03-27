الدغمي يلتقي السفير القطري

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم السفير القطري في عمان سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني.

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وأكد الدغمي خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مجلس النواب على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وشقيقه امير قطر تميم بن حمد.



وبين أن الأردن يتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا في مجال الاستثمار، مثمننا الدعم القطري للأردن خصوصا في مجال خلق فرص العمل للشباب الأردني من خلال المبادرة القطرية لتشغيل 10 آلاف شاب.



من جهته أكد السفير القطري على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى أنه سيتم توقيع اتفاقية لتدريب الأردنيين الراغبين بالعمل في قطر قريبا.



والتقى الدغمي كذلك السفير البلجيكي فيليب فاندين بولكي والسفير الهنغاري ايتيل كيلي حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وخصوصا البرلمانية منها.