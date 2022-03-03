الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 02:02 م

الدغمي يلتقي سفراء اليابان واليونان وإيران

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اليوم الخميس مع السفير الياباني في عمان شيمازاكي تارو، العلاقات الأردنية اليابانية وسبل تطويرها.

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وبحسب بيان صادر عن المجلس، أكد الدغمي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني والامبراطور الياباني ناروهيتو.


واعرب الدغمي عن تقدير الأردن للدعم الياباني في مختلف المجالات ومواقف اليابان من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفسلطينية، وكذلك موقفها من حل القضية الفلسطينة وفق مبدأ حل الدولتين والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


من جهته أكد السفير الياباني تطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حيال مختلف القضايا وخصوصا حل الدولتين، وكذلك مواقف الأردن الدولية ورفض الحروب والدعوة للحلول السلمية.


والتقى الدغمي كذلك السفيرة اليونانية في الأردن اليفثليا جالاتمانكي حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وأشار الدغمي الى القمة التي جمعت الملك عبدالله الثاني بالرئيس القبرصي واليوناني أخيرا، وإلى العلاقات التي تجمع الأردن مع اليونان في مختلف المجالات و على كافة الصعد.


من جهتها اكدت السفيرة تطلع اليونان الى تعميق العلاقات الثنائية مع الأردن واصفة تلك العلاقات بالتاريخية والتي تمتد الى 55 عاما.


وأشارت الى ان اليونان ستعمل على زيادة المنح الدراسية للطلاب الأردنيين في الجامعات اليونانية في تخصصات الأديان والطب وغيرهما.


والتقى الدغمي كذلك السفير الإيراني في الأردن علي اصغر ناصري حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.


واكد الدغمي حرص الأردن على علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها.


من جهته اكد السفير الايراني حرص بلاده على تمتين العلاقات الأردنية الإيرانية وتطويرها وخصوصا العلاقات البرلمانية بين البلدين.


 




 

 


 

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